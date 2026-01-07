پخش زنده
امروز: -
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان تفت به صورت آزمایشی آغاز شده که همکاری کامل خانوارها و ارائه اطلاعات دقیق به مأموران آمارگیر را میطلبد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون آمار و اطلاعات مکانی و نقشه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به آغاز آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان تفت و دهستان پیشکوه، همکاری کامل خانوارها و ارائه اطلاعات دقیق به مأموران آمارگیر را شرط تحقق آمار دقیق و برنامهریزی اثربخش دانست.
داود احمدی گفت: این سرشماری با رویکرد «ثبتیمبنا» آغاز شده و تا سوم بهمنماه ادامه خواهد داشت.
معاون آمار و اطلاعات مکانی و نقشه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد افزود: در بازهای ۲۰ روزه، اطلاعات خانوارهای حوزه شهری تفت و حوزه روستایی اسلامیه گردآوری میشود و در این فرآیند، ۹ نفر آمارگیر با وجود شرایط جوی سرد، همکاری نزدیکی در اجرای دقیق عملیات سرشماری دارند.
احمدی با اشاره به شعار سرشماری امسال با عنوان «ثبتیمبنا، آمار دقیق و ایران قوی» تصریح کرد: در این مرحله، مأموران آمارگیر با مراجعه حضوری به منازل شهری و روستایی، فرآیند ثبت اطلاعات، میزان همکاری شهروندان و دقت دادهها را بررسی کرده و اطلاعات را بهصورت الکترونیکی و از طریق تبلت ثبت میکنند.
وی ادامه داد: مأموران سرشماری با در اختیار داشتن کارت شناسایی و مشخصات کامل، اطلاعات مرتبط با جمعیت، مسکن، اشتغال و سایر حوزههای آماری را جمعآوری و در سامانههای مربوطه ثبت میکنند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مشارکت مردم بیان کرد: از خانوارها انتظار میرود در زمان مراجعه آمارگیران، اطلاعات صحیح و دقیق ارائه دهند، چراکه دادههای آماری معتبر، نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای کلان، برنامهریزیهای توسعهای و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارد.
معاون آمار و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد همچنین اطمینان داد: تمامی اطلاعات گردآوریشده کاملاً محرمانه بوده و در اختیار هیچ مجموعهای قرار نخواهد گرفت و صرفاً پس از ارزیابی و تحلیل، برای بهبود فرآیندها، تکمیل زیرساختهای اجرایی و ارتقای کیفیت دادههای ثبتی مورد استفاده قرار میگیرد.