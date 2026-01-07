بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، داراب بارگاهی با تبیین جایگاه سازمان بیمه سلامت در نظام سلامت کشور، بر نقش اثرگذار آن در کاهش هزینههای درمانی و تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.
وی در تشریح بخشی از مأموریتها و عملکرد بیمه سلامت استان بوشهر، اظهار کرد: این سازمان با رویکرد عدالتمحور، نقش مهمی در حمایت از اقشار مختلف جامعه بهویژه گروههای آسیبپذیر ایفا میکند و تلاش دارد با کاهش پرداخت از جیب مردم، دغدغههای درمانی بیمهشدگان را به حداقل برساند.
بارگاهی با اشاره به گستردگی خدمات بیمه سلامت، افزود: این سازمان بخش عمدهای از هزینههای درمان سرپایی، بستری، دارویی، تشخیصی، پاراکلینیکی و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را پوشش میدهد و با توسعه بستههای خدمتی، دامنه حمایتهای خود را متناسب با نیازهای جامعه گسترش داده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با بیان اینکه تمرکز بیمه سلامت بر رسیدگی مؤثر و بهموقع به بیمهشدگان است، تصریح کرد: پاسخگویی شفاف، تسریع در فرآیند ارائه خدمات، رسیدگی به مطالبات و حمایت ویژه از بیماران خاص، صعبالعلاج و مزمن از اولویتهای این سازمان به شمار میرود.
وی با اشاره به توسعه همکاریهای این ادارهکل در حوزه درمان ناباروری، اظهار کرد: بیمه سلامت استان بوشهر با مرکز تخصصی درمان ناباروری امید خلیج فارس بهعنوان مرکز خصوصی و همچنین مراکز دولتی رویان و رویش قرارداد همکاری دارد و در حال حاضر یکهزار و ۳۳۵ زوج نابارور و ۵۹۵ مادر باردار دارای نشان ناباروری را در راستای حمایت از زوجین نابارور و تحقق سیاستهای جوانی جمعیت تحت پوشش قرار داده است.
بارگاهی با تشریح میزان پوشش هزینههای درمانی افزود: بیمه سلامت بیش از ۹۰ درصد تعرفه دولتی خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد تعرفه خصوصی خدمات درمان ناباروری در مراکز خصوصی را پرداخت میکند.
وی اضافه کرد: همچنین ۶۶ قلم دارو و انواع خدمت آزمایشگاهی و تصویربرداری مرتبط با درمان ناباروری نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد که این موضوع موجب شده زوجها با پرداخت هزینهای بهمراتب کمتر، از خدمات درمانی بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به خدمات ویژه این سازمان در حوزه ناباروری، گفت: پوشش خدمات ژنتیک، انجماد بافت تولید مثل برای بیماران مبتلا به سرطان، خدمات رحم جایگزین و جنین اهدایی و همچنین پرداخت هزینههای درمانی روشهای کمکباروری شامل IVF، IUI و ICSI از جمله خدمات حمایتی بیمه سلامت در این حوزه است.
بارگاهی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح درمان ناباروری تا کنون، ۹۱۳ بیمه شده از خدمات این طرح بهرهمند شدهاند، تصریح کرد: این افراد بیش از ۸ هزار بار به مراکز درمان ناباروری مراجعه داشتهاند و ادارهکل بیمه سلامت استان بوشهر با توسعه شبکه ارائه خدمات، در تلاش است دسترسی زوجهای نابارور به خدمات درمانی را بیش از پیش تسهیل کند.