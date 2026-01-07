دادستان تهران با ۲۳۸ نفر از شهروندان دیدار و به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنها رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی، به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، امروز چهار شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنها، به درخواست‌ها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

همچنین در این برنامه دادستان تهران از طریق گفت‌وگوی تلفنی با سرپرست یکی از نواحی دادسرا دستورات مقتضی برای حل مشکلات مراجعین صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسرا‌ها و تسریع در گره گشایی از کار مردم است و متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفت‌و‌گو کنند.