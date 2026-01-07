پخش زنده
با امضای قرارداد همکاری میان شرکت نفت خزر و پژوهشکده علوم زمین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، طرح ملی بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید نقشههای اکتشافی حوضه خزر جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، در نشستی تخصصی، موافقتنامه اجرای طرح پژوهشی “استفاده از فناوریهای نوین برای تولید نقشههای اکتشافی در بخش خشکی حوضه خزر جنوبی” میان شرکت نفت خزر و پژوهشکده علوم زمین به امضا رسید.
بر اساس این موافقتنامه، پژوهشکده علوم زمین به عنوان مجری طرح، مأموریت دارد در یک دوره ۳۶ ماهه با بهرهگیری از دانش تخصصی اعضای هیئت علمی خود، نسبت به ایجاد بانک دادهای جامع از روشهای نوین تهیه نقشههای زمینشناسی اکتشافی نفت و گاز اقدام کند.
از جمله اهداف کلان این طرح میتوان به ارزیابی و انتخاب بهینهترین روشها با در نظر گرفتن دقت، سرعت و هزینه، بومیسازی فناوریهای پیشرفته، بررسی کاربرد هوش مصنوعی در بهبود فرآیندهای اکتشافی، تهیه نقشههای نمونه در استانهای مازندران و گلستان و نهایتاً تدوین استانداردهای فنی و دستورالعملهای تخصصی تولید نقشههای اکتشافی زمینشناسی کشور اشاره کرد.
در این نشست تأکید شد عملیات اجرایی طرح باید در اسرع وقت و با همکاری کامل دو طرف آغاز شود. همچنین ابراز امیدواری شد که با همافزایی علمی و اجرایی شرکت نفت خزر و پژوهشکده علوم زمین، این طرح ملی بتواند در مدت زمانی کوتاهتر از بازه پیشبینیشده، به نتایج قابلاتکا و قابلاستفاده در صنعت نفت و اکتشاف دست یابد.
این طرح، بخشی از رویکرد جدید کشور در توسعه فناوریهای بومی و هوشمندسازی فرآیندهای زمینشناسی و اکتشاف منابع انرژی محسوب میشود که میتواند زمینهساز ارتقای توان ملی در حوزه اکتشافات نفت و گاز در شمال کشور شود.