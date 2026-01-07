به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از تحقق ۵۰ میلیون دلار صادرات مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های تعاونی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری تاکنون ۵۰ میلیون دلار محصول این شرکت‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کشور‌های حوزه خلیج فارس، اوراسیا، افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه، چین، ترکمنستان صادر شده است.

روح‌الامین امیری افزود: کالا‌های صادراتی شرکت‌های تعاونی شامل اقلام لوله و اتصالات پی وی سی، فرش دستباف، گلاب و عرقیجات، فلفل دلمه‌ای، فرش دستباف، فرش ماشینی و گلیم، انواع تجهیزات روشنایی، سنگ گرانیت و سنگ تراورتن، المان خورشید نما و ترانزیت است.