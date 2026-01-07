پخش زنده
امروز: -
در نشست دبیران احزاب با مدیران صدا و سیمای استان، مسائل اقتصادی روز، مهمترین برنامه ها، دغدغهها بحث و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در نشست مشترک صداوسیمای استان و دبیران احزاب استان، مهمترین برنامه ها، دغدغه ها، مطالبات و پیشنهادهای نمایندگان طیفهای مختلف اصولگرا، اصلاح طلب و جریان سوم (مستقل) استان مطرح و درباره رفع مشکلات در سطح ملی و استانی، تبادل نظر شد.
نحوه حذف ارز ترجیحی در بخش واردات و مدیریت پیامدهای آن، همراهی دولت و مجلس در این طرح که جراحی اقتصادی قلمداد میشود و همینطور، لزوم استفاده بهتر و بیشتر از هنرمندان مستعد و کارشناسان طیفهای مختلف سیاسی در برنامههای صداوسیمای استان، از جمله محورهای این نشست بود.
نمایندگان احزاب در این نشست از برنامههای پیش رو و اولویتهای خود و ضرورت انعکاس فعالیت شوراهای اسلامی موفق شهری و روستایی و دیگر پیشنهادهای خود برای جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات پیش رو هم گفتند.
لزوم پرهیز شوراها از بدون برنامه کار کردن یا سیاسی کاری صرف، استفاده از نظرات مشورتی نخبگان و صاحبنظران برای بهبود عملکرد شوراها و وحدت و همدلی احزاب برای اعتلا و پیشرفت استان، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست نخبگانی بود.