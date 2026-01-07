مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: با هدف رفع کمبود‌های مقطعی و آرام‌سازی بازار، از امروز ۳۱۵ تن روغن خوراکی در سطح فروشگاه های استان توزیع می شود .

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: با هدف رفع کمبود‌های مقطعی و آرام‌سازی بازار، ۳۱۵ تن روغن خوراکی از امروز به‌صورت تدریجی وارد چرخه توزیع خواهد شد تا کمبود‌های ایجادشده ناشی از خرید‌های هیجانی یا احتکار احتمالی به‌طور کامل جبران شود.

سعید دارابی با اشاره به آغاز اجرای طرح توزیع سبد کالای یک میلیون تومانی خانوار‌ها افزود: همه فروشگاه‌های متقاضی در سطح استان می‌توانند با مراجعه به اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی لرستان سهمیه مورد نیاز خود را دریافت کنند تا شهروندان در تأمین این کالای اساسی با مشکلی مواجه نشوند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص قیمت جدید روغن‌های خوراکی مصرف خانوار توضیح داد: هم اکنون روغن مایع ۸۱۰ گرمی با قیمت ۲۰۱ هزار تومان از درب انبار عرضه می‌شود که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت حدود ۲۱۷ تا ۲۱۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

دارابی با تأکید بر کافی بودن ذخایر روغن خوراکی در انبار‌های استان خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه کمبودی در تأمین روغن خوراکی وجود ندارد و از شهروندان درخواست می‌شود با پرهیز از احتکار خانگی و خرید‌های هیجانی به حفظ آرامش بازار کمک کنند.