رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۸۰ درصد موتورسواران در همان صحنه تصادف و در اثر ضربه مستقیم به سر جان خود را از دست می‌دهند که با استفاده از کلاه ایمنی می‌توان این مشکل را رفع کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۸۰۸ هزار فقره اعمال قانون به جهت استفاده از تلفن همراه زمان رانندگی، انجام شده که نشان دهنده درک خطر ضعیف این تعداد از رانندگان است. تصور یک لحظه استفاده از تلفن همراه مواجه با حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.

وی در ادامه به اعمال قانون یک میلیون و 600 هزار فقره استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط موتور سیکلت سواران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز اشاره کرد و افزود: موتور سواران، چون با سرعت بالایی تردد می‌کنند و مانور حرکتی بیشتری دارد و هیچ محافظتی از اطراف شخص راننده وجود ندارد، در نتیجه آسیب‌ها برای موتور سیکلت سواران چند برابر می‌شود.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در بحث سهل انگاری مرتبط با موتور سواران در استفاده نکردن از کلاه ایمنی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی بیش از ۸۰ درصد آمار متوفیان موتور سوار در شهر تهران در اثر ضربه مستقیم به سر است.

وی افزود: ۶۲۰ هزار فقره عدم استفاده از کمربند ایمنی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اعمال قانون شده است که یک تفکر اشتباه در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی وجود دارد که در بسیاری از اوقات رانندگان تصور می‌کنند، استفاده از کمربند ایمنی مختص جاده‌ها است، اما زمانی که در معبر بزرگراهی تردد می‌کنیم، همیشه باید آماده اتفاق باشیم و از کمربند ایمنی استفاده کنیم.

سرهنگ جوانبخت کاهش تمرکز و ادراک خطر، کندی واکنش، تغییرات خلقی و هیجان طلبی را از اثرات مخرب روان گردان‌ها برشمرد و گفت: افرادی هستند که دارای شرایط نامتعادل هستند و از روان گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیر مجاز استفاده می‌کنند که این مورد هم در دسته خطا‌های انسانی جای دارد و سهل انگاری بزرگ است. راننده‌ای که می‌داند شرایط رانندگی ندارد، چون خطر را درک نمی‌کند و واکنش کندی دارد، تصمیمات هیجانی می‌گیرد، اما شرایط قرار گرفتن در پشت فرمان را ندارند.

وی کاهش در سرعت واکنش، اختلال در هماهنگی حرکتی، کاهش قضاوت منطقی و اعتماد به نفس کاذب را نیز از اثرات مصرف الکل بر عملکرد راننده دانست و در این خصوص هم گفت: در بحث استفاده از الکل کمی موضوع متفاوت‌تر است در این شرایط راننده کاهش سرعت در واکنش را دارد، زیرا الکل «روی انتقال دهنده‌های عصبی اثر می‌گذارد» و دیرتر به خطرات واکنش نشان می‌دهد. همچنین این نوشیدنی‌های غیر مجاز موجب اختلال در هماهنگی‌حرکتی شده، زیرا عملکرد مخچه مختل و از سوی دیگر منجر به کاهش قضاوت‌ها و تصمیمات منطقی می‌شود.

جوانبخت گفت: یکی از سهل انگاری‌های بزرگی که می‌تواند در حوزه حوادث رانندگی اتفاق بیافتد رانندگی بدون داشتن گواهینامه است که می‌تواند پیامد‌های حقوقی، مالی و جانی سنگینی را به همراه داشته باشد، برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی رانندگی بدون گواهینامه یک جرم کیفری محسوب می‌شود و فقط یک تخلف رانندگی نیست لذا خواهشمندیم، اگر گواهینامه ندارید، حتما برای اخذ آن اقدام کرده و سپس شروع به رانندگی کنید.