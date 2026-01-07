پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان گفت: این اقدامات در مسیر آمادهسازی راه برای آسفالت در حال انجام است تا مردم از جادهای امن، روان و مناسب بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نعمتاله حسینزاده، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان، با اشاره به پیشرفت عملیات تسطیح و تراکم بستر محور حرمه–فاریاب گفت: این اقدامات در مسیر آمادهسازی راه برای آسفالت در حال انجام است تا مردم از جادهای امن، روان و مناسب بهرهمند شوند.
وی افزود: این محور نه تنها جنوب کرمان را به حاجیآباد در استان هرمزگان متصل میکند، بلکه حلقهای مهم در توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه است.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان تأکید کرد: با ارتقای ایمنی و استانداردسازی مسیرها، فرصتهای جدید اقتصادی و رشد منطقهای نیز به جریان میافتد و مسیر حرکت جنوب استان به سمت توسعه هموارتر میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری جنوب کرمان با همه توان در حال اجرای پروژههای متعدد راهسازی در هشت شهرستان است تا شبکهای ایمن، پایدار و در خدمت مردم ساخته شود.