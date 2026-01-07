رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از افزایش ۹ درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی این استان طی ۹ ماه امسال و ثبت ۱۳ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۲۱۶ تردد در این مدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امید نسیمی اظهار کرد: طی ۹ ماه پارسال ۱۲ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۳۸ تردد در مبادی ورودی و خروجی استان اردبیل ثبت شد.

وی گفت: از این تعداد ۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۵۳۰ تردد در مبادی ورودی و ۶ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۸۶ تردد در مبادی خروجی استان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ترددهای ورودی ۱۳ درصد و ترددهای خروجی چهار درصد افزایش داشته است.

وی جاده اردبیل - آستارا و بالعکس، اردبیل - نیر و بالعکس و اردبیل - مغان و بالعکس را به ترتیب پرترددترین جاده‌های ارتباطی استان اردبیل در این مدت برشمرد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل اظهار کرد: در ۹ ماه امسال ۱۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۱۲ تردد در جاده اردبیل - آستارا و بالعکس ، ۹ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۵۵ تردد در جاده اردبیل - نیر و بالعکس و هشت میلیون و ۱۶ هزار و ۹۱ تردد نیز در جاده اردبیل - مغان و بالعکس ثبت شد.

نسیمی با اشاره به ثبت ۹ میلیون و ۶۱ هزار و ۲۲۳ مورد تردد تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌های استان در این مدت، بیان کرد: این میزان هشت درصد کل ترددهای استان را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین تردد تخلف سرعت غیرمجاز به ترتیب در جاده‌های بران - قره آغاج، جعفرآباد - بیله‌سوار و گرمی - بیله‌سوار ثبت شده است، اضافه کرد: در ۹ امسال ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ تردد تخلف سرعت غیرمجاز در جاده بران - قرآغاج ، ۲۷۹ هزار و ۳۰۵ تردد تخلف سرعت غیرمجاز در جاده جعفرآباد - بیله‌سوار و ۲۴۴ هزار و ۹۴۰ تردد در جاده گرمی - بیله‌سوار ثبت شد.

وی ادامه داد: میانگین سرعت متوسطه استان ۷۳ کیلومتر است که انتظار داریم رانندگان برای حفظ سلامتی خود و سایرین علاوه بر رعایت سرعت مطمئنه به علایم راهور توجه و از سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل هوشمندسازی جاده‌ها را یکی از اولویت‌های راهداری برشمرد و گفت: ۷۴ سامانه ترددشمار، ۴۱ دوربین نظارت تصویری، ۶۶ سامانه ثبت تخلفات رانندگی، ۲ سامانه توزین حین حرکت و سه تابلو پیام متغیر در راه‌های ارتباطی استان فعال است.

نسیمی از مردم و مسافران خواست قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان اردبیل با سامانه ۱۴۱ راهداری تماس گرفته و هرگونه انتقاد و شکایت خود را نیز جهت بررسی اطلاع دهند.