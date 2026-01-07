معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به ارومیه، بر لزوم رفع فوری موانع اجرایی و شتاب‌دهی به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و عمومی استان آذربایجان غربی تأکید کرد. استاندار استان نیز هم‌زمان بر توزیع عادلانه امکانات و تمرکز بر توسعه متوازن شهرستان‌ها تأکید نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در راستای نظارت بر پیشرفت طرح‌های زیرساختی در مناطق مختلف کشور، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، چهارشنبه ۱۷ دی ماه، با استاندار آذربایجان غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. محور اصلی این دیدار، بررسی چالش‌های پیش روی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان بود.

نوذرپور در این نشست، ضمن اعلام آمادگی کامل وزارتخانه برای همکاری حداکثری، خواستار تسریع در روند اجرای این طرح‌ها، به‌ویژه در بخش ساختمان‌های اداری و خدماتی شد و تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با تمام توان فنی و اجرایی خود آماده است تا با استانداری همکاری نزدیک داشته باشد و هرگونه مانع اجرایی موجود بر سر راه تکمیل پروژه‌های عمرانی را برطرف سازد تا شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این تاسیسات باشیم.

در واکنش به این تأکیدات، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، بر لزوم نگاه عدالت‌محور در تخصیص منابع تأکید و خاطر نشان کرد: یکی از رئوس برنامه‌های مدیریت استان، توجه ویژه به مناطقی است که از نظر زیرساختی در رده‌های پایین‌تری قرار دارند.

رحمانی افزود: توسعه متوازن شهرستان‌ها و ایجاد فضا‌های عمومی، اداری و خدماتی متناسب با نیاز‌های روز مردم، هدف اصلی ماست و باید اطمینان یابیم که امکانات به صورت عادلانه توزیع می‌شود.

در پایان این نشست مشترک، بر تداوم هماهنگی‌های مستمر میان استانداری و وزارتخانه جهت رفع گلوگاه‌های اجرایی و تضمین تکمیل به موقع پروژه‌های عمرانی تأکید شد.