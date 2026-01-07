پخش زنده
جمعی از علما و فعالان اهل سنت از نمایشگاه موزه عبرت ایران در محل سالن قابوس بازدید در گرگان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این بازدید بخش هایی از جنایات رژیم پهلوی در زمینه شکنجه نیروهای انقلابی تشریح شد.
راوی موزه عبرت گرگان:خُرد کردن هویت انسانی، در دستور کار شکنجهگران قرار داشت.
صمدی گفت: شکنجه ها فقط شکنجههای جسمی نبود، بلکه خُرد کردن روح و هویت انسانی افراد نیز در دستور کار قرار داشت.
وی با اشاره به اینکه خود نیز در موزه عبرت مورد شکنجه های وحشیانه ساواک در دوران رژیم پهلوی، قرار گرفته بود، با جزئیات فراوان، روایتهایی از جنایات ساواک، شکنجههای فیزیکی و روحی و اثرات دردناک آن بر زندانیان را، ارائه کرد.
