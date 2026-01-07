به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مراسم قرعه کشی و تعیین قطعات متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوی ارم روز چهارشنبه با حضور معاون فنی صدا و سیما استان زنجان، نماینده بازرسی دفتر بازرسی استانداری زنجان، نماینده سپاه در استان، نماینده دفتر نماینده ولی فقیه در استان، نماینده اطلاعات و نمایندگان نهضت ملی مسکن جمعیت در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شد.

فرآیند قرعه کشی به صورت نرم افزاری برای دو هزار و ۳۹۲ متقاضیان نهضت ملی مسکن کوی ارم در قالب گروه ساخت انجام شد.