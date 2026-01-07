به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: بیش از ۳ هزار تُن خرمای شاهانی در ۱۵ روز گذشته پس از مراحل نظارتی و دریافت گواهی‌های بهداشتی، راهی هند شد.

سجاد قناعتیان افزود: خرمای شاهانی تولیدشده در باغ‌های جهرم، پس از ضدعفونی و بازرسی توسط کارشناسان قرنطینه گیاهی، گواهی سلامت دریافت کرده و به صورت پلمب شده بارگیری شد.

او ادامه داد: خرمای شاهانی جهرم علاوه بر هندوستان، به کشور‌هایی نظیر سومالی و حوزه خلیج‌فارس هم صادر می‌شود.

قناعتیان بیان کرد: این محصول که موفق به ثبت ملی شده، در بازار‌های جهانی با استقبال خوبی روبه‌رو است.

او اضافه کرد: استاندارد‌های تولید و بسته‌بندی، همراه با نظارت دقیق بهداشتی، نقش مؤثری در جلب اعتماد خریداران بین‌المللی و تثبیت جایگاه خرمای شاهانی جهرم در عرصه جهانی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم همچنین گفت: این حجم صادرات نه‌تنها موجب ارز آوری قابل توجه برای کشور شده است، بلکه با تقویت چرخه تولید و اشتغال در منطقه، به رونق اقتصادی باغداران و واحد‌های فرآوری کمک شایانی می‌کند.