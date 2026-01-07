با افتتاح ایستگاه مریم مقدس؛
سفرهای خط ۶ مترو ۱۰ درصد رشد یافت
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از افزایش قابل توجه میزان سفرهای انجامشده در خط ۶ مترو پس از افتتاح ایستگاه مریم مقدس خبر داد و این رشد را نشانهای روشن از استقبال شهروندان از توسعه شبکه حملونقل عمومی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
هادی زند امروز با اشاره به آثار مثبت بهرهبرداری از این ایستگاه گفت: با گذشت مدت کوتاهی از افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس (س) در خط ۶، مقایسه آمار سفرهای ماهانه این خط پیش و پس از بهرهبرداری از ایستگاه مذکور نشان میدهد میزان سفرهای انجامشده در کل خط ۶ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس دادههای ثبتشده، تعداد سفرهای ماهانه خط ۶ از ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۶۵ سفر پیش از افتتاح ایستگاه مریم مقدس (س)، به ۲ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۸۲۹ سفر پس از بهرهبرداری افزایش یافته است که نشاندهنده رشد معنادار استفاده شهروندان از این خط است.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه تصریح کرد: بررسیهای دقیقتر نشان میدهد حدود ۴۰ درصد از این رشد ۱۰ درصدی، یعنی بهطور متوسط روزانه بیش از سه هزار سفر جدید، مربوط به ایستگاه مریم مقدس (س) است که این موضوع بیانگر نقش مستقیم و اثرگذار این ایستگاه در جذب سفر و پاسخ به تقاضای واقعی حملونقل عمومی در منطقه است.
زند با تأکید بر اهمیت توسعه هدفمند شبکه مترو گفت: گسترش ایستگاهها در نقاط پرتردد شهری، علاوه بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، به افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای کیفیت سفرهای شهری منجر میشود و نتایج بهدستآمده از بهرهبرداری ایستگاه مریم مقدس (س)، نمونهای روشن از این رویکرد است.
وی خاطرنشان کرد: ایستگاه مریم مقدس (س) با قرارگیری در یکی از مناطق پرتردد شهری، دسترسی سریعتر و آسانترِ اقشار مختلف به شبکه مترو را فراهم کرده و بهعنوان نمادی از اعتماد روزافزون شهروندان به این سامانه ایمن، کارآمد و پایدار، مورد استقبال قرار گرفته است.
خط ۶ مترو تهران به طول ۳۱ کیلومتر ۳۰ ایستگاه دارد که از محدوده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ره) در شهرری آغاز میشود.
این خط مترو پس از طی مسیر جنوب به شمال در ایستگاه میدان شهدا با خط چهار، در ایستگاه امام حسین (ع) با خط ۲، در ایستگاه ۷ تیر با خط یک و در ایستگاه میدان ولیعصر (عج) با خط سه تقاطع خواهد داشت، سپس به سمت غرب ادامه مسیر میدهد و به محدوده شمال غربی تهران میرسد.