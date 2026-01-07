رئیس حوزه قضایی شهرستان رابر گفت: دستگاه قضایی با هرگونه گران‌فروشی، اخلال در نظام توزیع کالا و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمد صالح شیخ زاهدی، در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر وضعیت بازار، از صنوف و عمده‌فروشان سطح شهرستان بازدید کرد.

وی در این بازدید که با هدف بررسی روند توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها انجام شد، وضعیت تأمین، عرضه و قیمت‌گذاری اقلام ضروری را مورد ارزیابی قرار داد و مشکلات و دغدغه‌های موجود را از نزدیک بررسی کرد.

رئیس حوزه قضایی رابر با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه و منصفانه کالاهای اساسی، دستورات لازم را به دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولان نظارتی جهت تشدید بازرسی‌ها، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی و برخورد با هرگونه تخلف صنفی صادر کرد.

وی در حاشیه این بازدیدها هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه گران‌فروشی، اخلال در نظام توزیع کالا و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد کرد.