به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، زیبا کردار گفت:طرح مراقبت فعال بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف پایش مستمر، تشخیص زودهنگام و حفظ وضعیت بهداشتی استان آغاز شده است

هدف اصلی از اجرای مراقبت فعال، اطمینان از پاک بودن و عاری بودن استان از بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و پیشگیری از هرگونه تهدید احتمالی برای صنعت طیور و سلامت عمومی است.