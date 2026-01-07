پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دامپزشکی کردستان: طرح پایش آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان در حال اجراست و تا ۳۰ دی ماه جاری ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، زیبا کردار گفت:طرح مراقبت فعال بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ با هدف پایش مستمر، تشخیص زودهنگام و حفظ وضعیت بهداشتی استان آغاز شده است
هدف اصلی از اجرای مراقبت فعال، اطمینان از پاک بودن و عاری بودن استان از بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان و پیشگیری از هرگونه تهدید احتمالی برای صنعت طیور و سلامت عمومی است.