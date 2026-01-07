اصفهان هفته پایانی بهمن ماه میزبان مرحله ملی و بین المللی بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: برگزاری این رویداد فرصتی برای شناسایی استعداد‌ها و همکاری‌های مشترک کانون با دیگر نهاد‌ها برای پیشبرد فرهنگ‌های غنی و گسترش اندیشه‌های ناب است، که مناسب با هر دستگاهی پیش می‌رود.

میثم بکتاشیان با اشاره به اعضای شورای برگزاری این جشنواره افزود:در این رویداد استاندار اصفهان به عنوان رئیس شورای راهبردی و اجرایی این رویداد انتخاب شده و اعضای این شورا حکم مسئولیت گرفته تا با همگرایی این رویداد برگزار شود.

وی به استعداد‌های نهفته در بین نسل جدید اشاره کرد و ادامه داد:هنرمندان نوجوان و کودک در مسیر پیشکسوتان فرهنگ و هنر هستند و اصفهان مثل همیشه در این عرصه پیشگام است.

بکتاشیان گفت:این رویداد از ۲۷ بهمن ماه تا ۳۰ بهمن ماه به میزبانی اصفهان با حضور برگزیدگان برتر استانی اجرا می‌شود، که اصفهان از نظر ظرفیت فعال در حوزه کودک و نوجوان و تجارب این دسته از جشنواره‌ها موفق به برگزراری این رویداد مهم خواهد بود.