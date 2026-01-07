پخش زنده
امروز: -
یک شرکت دانشبنیان ایرانی، با استفاده از فناوری و با تکیه بر سنسورها و الگوریتمهای کنترلی، امکان تنظیم هوشمند چراغها و ایجاد موج سبز در معابر پرتردد شهری را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید ماجد مدیر عامل این شرکت دانشبنیان گفت: یکی از حوزههای اصلی فعالیت این شرکت، طراحی و اجرای سیستمهای کنترل ترافیک هوشمند بوده که در این زمینه، مراکز کنترل ترافیک متعددی ایجاد و پروژههای مختلفی اجرا شده است.
ماجد افزود: در این سیستمها، با استفاده از سنسورهایی که در کف تقاطعها نصب میشوند، اطلاعات هر چهارراه به مرکز کنترل ترافیک منتقل میشود و مرکز کنترل با تکیه بر دادههای دریافتی و الگوریتمهای موجود، زمانبندی چراغها را بهگونهای تنظیم میکند که چرخه گردش چراغ سبز برای هر مسیر مستقیم یا گردش به چپ، از یک حد مشخص تجاوز نکند؛ چراکه افزایش بیش از حد این زمان موجب پسزدگی ترافیک میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در ساعات کمترافیک نیز این سیستم بهگونهای عمل میکند که رانندگان بیدلیل پشت چراغ قرمز متوقف نشوند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان اضافه کرد: در مسیرهایی مانند میدان انقلاب به سمت آزادی که تقاطعهای متعددی وجود دارد، این سیستمها امکان ایجاد «موج سبز» را فراهم میکنند؛ به این معنا که اگر راننده با سرعت مشخصی حرکت کند، با توجه به فاصله تقاطعها و زمانبندی چراغها میتواند بخش عمده مسیر را بدون توقف و با چراغ سبز طی کند.
وی افزود: همچنین در مسیرهایی که دارای مسیر اصلی و فرعی هستند،این قابلیت وجود دارد که مسیر اصلی بهطور دائم سبز باشد و مسیرهای فرعی تنها در صورت وجود تقاضا چراغ سبز دریافت کنند.
ماجد تصریح کرد: این فناوری در واقع بخشی از حوزهای با عنوان «سیگنال ترافیک» است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و طی سالها پیشرفتهای زیادی داشته است. این دانش در کشور بومیسازی شده و مجموعه ما در حال پیادهسازی و توسعه آن است.