به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: پرونده باروی دیلمی اصفهان، یادگار ارزشمند به جا مانده از دوران دیلمیان، پس از طی مراحل بررسی و تائید درشورای ثبت استان، به‌منظور ثبت درفهرست آثارملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شد.

روح‌الله سیدالعسگری افزود این اقدام، گام مهمی برای حفاظت و معرفی این اثر تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت و تاریخ غنی اصفهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی ونقش دوره دیلمی دراحیای شکوه ایران و تبدیل اصفهان به پایتختی مهم، ابراز امیدواری کرد: با تائید نهایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، باروی دیلمی به‌زودی در فهرست آثار ملی ثبت و شرایط برای معرفی و بازدید هرچه بیشتر این اثر تاریخی فراهم شود.

دوره دیلمیان به‌ویژه در زمان حکومت رکن‌الدوله دیلمی، نقطه عطفی در تاریخ اصفهان بوده است و این شهر را با مجموعه‌ای از روستا‌های پراکنده به یک مرکز سیاسی و فرهنگی مهم تبدیل کرد.