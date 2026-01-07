پخش زنده
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس برنامهریزی انجامشده، تولید گندم کشور در پنج سال آینده از مزارع آبی به مزارع دیم منتقل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی در نشست خبری امروز افزود: این طرح بخشی از برنامه «جهش تولید در بخش زراعت» و در راستای افزایش بهرهوری منابع و پایداری تولید اجرا میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بخش کشاورزی مکلف است ضریب خودکفایی در محصولات اساسی را به ۹۰ درصد و تأمین روغن مورد نیاز کشور را به ۴۰ درصد برساند گفت: حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تولید گندم بهصورت دیم و بدون نیاز به آبهای سطحی و زیرزمینی را دارند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیتهای جدی منابع آب و انرژی افزود: سال زراعی گذشته میزان بارندگی کشور حدود ۱۴۰ میلیمتر بود و با کمبود برق نیز همزمان شد. بر همین اساس، سهم کشاورزی از منابع آب در سال آینده ۵۱ میلیارد مترمکعب تعیین شده، در حالی که برنامه اولیه برای امسال ۶۶ میلیارد مترمکعب بود.
مجید آنجفی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و استفاده از فناوریهای نوین افزود: راه جبران محدودیت منابع، افزایش بهرهوری و نفوذ دانش در کشاورزی است. اجرای طرح جهش تولید میتواند موجب پایداری تولید و کاهش وابستگی به منابع آبی شود.
وی درباره وضعیت تولید گندم گفت: در سال زراعی ۱۴۰۰ با وجود خشکسالی شدید، ۴.۵ میلیون تن گندم تحویل مراکز خرید شد، اما پارسال با وجود محدودیتهای بیشتر، این رقم به ۷.۸ میلیون تن رسید.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد: علاوه بر گندم، تولید سایر محصولات از جمله دانههای روغنی، حبوبات و علوفه نیز در چارچوب این طرح دنبال خواهد شد. پارسال نیم میلیون تن علوفه در مزارع علوفه کشور تولید شد که قابلیت افزایش قابل توجه دارد.
مجید آنجفی گفت: با توجه به شرایط جدید و آزادسازی نرخ ارز، اجرای الگوی کشت با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال میشود و انتظار میرود طرح توسعه کشت دیم در افق پنجساله به یکی از محورهای اصلی پایداری تولید در بخش کشاورزی کشور تبدیل شود.