اجرای طرح «آتشنشان مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه تهران
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران از اجرای طرح «آتشنشان مدرسه» در ۷۰۰ مدرسه دارای شهردار مدرسه در شهر تهران خبر داد و گفت: در قالب این طرح، دورههای آموزشی ۸ ساعته ایمنی و آتشنشانی برای دانشآموزان برگزار و در پایان، گواهینامه آموزشی به شرکتکنندگان اعطا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، مهدی امیری، گفت: طرح تشکیل گروههای «آتشنشان مدرسه» با همکاری مشترک اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران اجرا میشود و هدف آن افزایش سطح آمادگی و توانمندی دانشآموزان در مواجهه با حوادث است.
وی افزود: در این دورههای آموزشی دانشآموزان با اصول پیشگیری از حوادث، نحوه مواجهه با آتشسوزی، استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، تخلیه ایمن مدارس در شرایط اضطراری و اقدامات اولیه امداد و نجات آشنا میشوند.
امیری تصریح کرد: در پایان دورهها، گواهینامه معتبر آموزشی به دانشآموزان اعطا خواهد شد و اعضای گروههای آتشنشان مدرسه فعالیت خود را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با اشاره به نقش این گروهها در مدارس گفت: اعضای گروههای آتشنشان مدرسه، در کنار شهرداران مدرسه، بهعنوان همیاران ایمنی نقش مؤثری در ارتقای آگاهی همسالان و افزایش آمادگی محیطهای آموزشی در شرایط بحرانی ایفا میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزشهای ایمنی از سنین دانشآموزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری و افزایش تابآوری مدارس و جامعه شهری در برابر حوادث است.