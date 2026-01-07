امام جمعه همدان گفت: به مردم اجازه مطالبه گری دهیم تا مسئولان پاسخگو باشند، سواد رسانه ای مدیران را نیز تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی امسال استان همدان با بیان اینکه آموزش سواد رسانه‌ای باید از مدیران دستگاه اجرایی آغاز شود گفت: از همه مردم با همه سختی‌ها با روش منطقی به بیان دغدغه‌هایشان قدردانی می‌کنم و رسانه‌ها هم در این روز‌های سخت همراه ما بودند و با حضور میدانی به بیان مشکلات و نظرات مردم به مسئولان پرداختند.

امام جمعه همدان بر حضور میدانی مسئولان و میزان خدمت در صورت امکان در میادین اصلی شهرستان تاکید کرد و افزود: ما باید قرارگاه رسانه‌ای تعاملی داشته باشیم و سواد رسانه‌ای مدیران را تقویت کنیم.

او بر تاثیر پذیری دانش آموزان و معلمان از فضای مجازی تاکید کرد و گفت: مدیران باید پاسخگوی مردم باشند و تصمیمات شورا‌ها که گرفته می‌شود باید اجرایی شود و به تاخیر نیافتد.

استاندار همدان هم گفت: شورای فرهنگ عمومی تاثیرگذاری بسیاری برای سیاست گذاری و برنامه ریزی ها‌ی فرهنگی دارد ولی پیگیری و پاسخگویی مسئولان نسبت به وظایفشان ضروری است.

حمید ملانوری شمسی افزود: همه رسانه‌ها و هر کس توانایی دارد بتوانند فعالیت‌ها و تلاش را اعلام کنند، بتوانند حرف مردم را بشنوند و راوی آنان باشند را حمایت می‌کنیم.