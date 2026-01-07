پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد: آموزش سواد رسانهای باید از مدیران دستگاه اجرایی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در شورای فرهنگ عمومی استان گفت: در ماههای اخیر و با وجود شرایط سخت و پیچیده، اقدامات مؤثری برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی انجام شده و مردم نیز با رفتارهای عقلانی و مسئولانه، همراهی قابل توجهی از خود نشان دادهاند.
او تصریح کرد: حضور میدانی و فعال رسانهها و ارتباط نزدیک آنان با مردم، نقش مهمی در تصمیمسازی مدیران ایفا میکند و ضروری است از ظرفیت نظرات و پیشنهادهای اصحاب رسانه بیش از گذشته استفاده شود.
آیت الله شعبانیموثقی با انتقاد از کمرنگ بودن حضور برخی مدیران در میان مردم افزود: میز خدمت در نماز جمعه اقدام مثبتی است، اما کافی نیست؛ مدیران باید در سطح شهر و در متن جامعه حضور داشته باشند و ارتباط مستقیم با مردم برقرار کنند که در این زمینه، شهرداریها میتوانند بستر مناسبی فراهم کنند.
او با اشاره به اهمیت تولید محتوای رسانهای و ارتقاء سواد رسانهای تاکید کرد: آموزش سواد رسانهای باید در دو سطح بهصورت جدی دنبال شود؛ نخست در میان مدیران و سپس در حوزه دانشآموزی، چراکه بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی متأثر از فضای رسانهای است و آموزش هدفمند میتواند در کاهش این آسیبها نقش مؤثری داشته باشد.
نماینده ولی فقیه استان همدان با گلایه از نبود آگاهی عمومی نسبت به وظایف قانونی دستگاهها تصریح کرد: گاهی همه مطالبات متوجه یک نهاد یا یک مسئول میشود، در حالی که هر دستگاه مأموریت مشخصی دارد و مدیران مربوطه باید خود پاسخگوی عملکردشان باشند و این مسئولیت نباید صرفاً بر دوش استاندار یا مدیران ارشد قرار گیرد.
استاندار همدان نیز ضعف اطلاعرسانی را یکی از آسیبهای جدی مدیریت فرهنگی دانست و تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند چه اقداماتی برای ارتقاء شرایط فرهنگی و اجتماعی آنان انجام میشود. اگر کاری انجام شود، اما به جامعه منتقل نشود، این موضوع به بیاعتمادی و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
ملانوریشمسی با تأکید بر ضرورت تقویت رسانههای استان تاکیدکرد: رسانه توانمند میتواند هم اقدامات نظام و دولت را بهدرستی منعکس و هم مطالبات و دغدغههای مردم را به مسئولان منتقل کند، گفتوگوی دوسویه با مردم، مسیر صحیح حل مسائل اجتماعی است.
او با اعلام آمادگی برای حضور مستقیم در میان مردم تصریح کرد: بنده آمادهام در هر زمان و مکانی، از مسجد و محله تا پایگاههای اجتماعی، با مردم گفتوگو کنم، مدیران دستگاهها نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند و پاسخ روشنی به مطالبات آنان ارائه دهند.