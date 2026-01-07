نشست مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با هدف توسعه همکاری‌های آموزشی، ترویجی و مشارکت‌های مردمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست با حضور هادی کیا‌دلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران مرتبط، و همچنین مدیرکل و معاونان دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد و محور‌های مشترک همکاری دو سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد به منظور ایجاد سازوکار‌های مشورتی و تقویت هم‌افزایی در حوزه آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی، کمیته‌ای مشترک با حضور مدیران مرتبط دو سازمان تشکیل شود. دبیرخانه این کمیته در دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی مستقر خواهد بود.

در این نشست، طرفین بر تولید محتوای آموزشی مشترک برای مخاطبان اثرگذار، استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی مؤسسات پژوهشی، بهره‌گیری از زیرساخت‌های آموزشی مراکز دو سازمان و اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های ایجادشده در طرح‌هایی مانند «همیار طبیعت»، «همیار محیط‌بان» و «محیط‌یار» توافق کردند.

همچنین تشکیل مجمع خیرین محیط زیست و منابع طبیعی در استان‌ها، برگزاری جشنواره‌های مشترک جنگلبان و محیط‌بان، اجرای آموزش‌های مشترک و سازماندهی گروه‌های مردمی برای مشارکت در عملیات اطفای حریق عرصه‌های طبیعی از دیگر محور‌های مورد توافق در این نشست بود.

در پایان، بر استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های موجود با دستگاه‌های پرمخاطب از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، فدراسیون‌های ورزشی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین بررسی سایر ظرفیت‌های مشترک در چارچوب کمیته مشترک تأکید شد.