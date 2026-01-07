پخش زنده
انتظار میرود برای نخستین بار در ماه جاری، سرویس دریایی بینالمللی از پاکستان به ایران و عراق از مسیر دریایی آغاز به کار کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل اکسپرس؛ «جنید انوار چوهدری» وزیر امور دریایی، بنادر و کشتیرانی پاکستان اعلام کرد: راهاندازی مرحله اولیه ترمینال سرویس سفر دریایی در تاریخ ۸ ژانویه انجام خواهد شد.
وی افزود: برای نخستین بار در تاریخ پاکستان مجوز ارائه خدمات سفر دریایی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است.
وزیر امور دریایی همچنین گفت: در این زمینه با سفیر ایران، عراق و یمن گفتوگو شده و از آنان خواسته شده است تا به شرکتهای سرویس سفر دریایی در کشورهای خود توصیه کنند با وزارت مربوطه در پاکستان تماس بگیرند.
«جنید انوار چوهدری» تأکید کرد که شرکت ملی کشتیرانی پاکستان هر فرد یا مجموعهای که در سطح مدیریتی عملکرد بهتری از خود نشان دهد، فرصت پیشرفت و ایفای نقش بیشتر داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که به دلیل مسائل امنیتی از چند ماه گذشته سفرهای زمینی به ایران برای زائران پاکستانی ممنوع شده و در حال حاضر زائران پاکستانی که قصد سفر به ایران و عراق دارند، میتوانند از مسیر هوایی استفاده کنند. با توجه به آمار بالا و حضور گسترده زائران در ایام مختلف مذهبی (به ویژه اربعین و مراسم دیگر)، تخمین زده میشود مجموع زائران پاکستانی که سالانه به ایران و عراق سفر میکنند، در حدود یک میلیون نفر یا بیشتر باشد.