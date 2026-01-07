وزیر علوم گفت: چالش اصلی در اداره آموزش عالی، نه کمبود قوانین، بلکه انباشت مقررات و طولانی شدن فرایند‌های تصمیم‌گیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر علوم در جلسه توجیهی راه‌اندازی «کارگروه مقررات‌زدایی و تسهیل فرایند‌های ستادی» با تشریح رویکرد کلان وزارت در اصلاح نظام اداری، بر ضرورت بازنگری جدی در مقررات و رویه‌های ستادی تأکید کرد و اظهار داشت: چالش اصلی در اداره آموزش عالی، نه کمبود قوانین، بلکه انباشت مقررات و طولانی شدن فرایند‌های تصمیم‌گیری است که کارآمدی ستاد و دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه با هدف تسهیل امور، افزایش پاسخ‌گویی و تقویت نقش دانشگاه‌ها، به‌صورت جدی پیگیری و اجرا خواهد شد و معاونت‌ها در قبال تحقق نتایج آن مسئول خواهند بود.

در ادامه جلسه، روشن مشاور عالی وزیر علوم و مسئول کارگروه مقررات زدایی، «مقررات‌زدایی» را اقدامی هدفمند در مسیر ارتقای حکمرانی آموزش عالی دانست و با تأکید بر گذار از تنظیم‌گری دستوری به تنظیم‌گری هوشمند، خواستار مشارکت فعال و مسئولانه معاونت‌ها در شناسایی مقررات و فرایند‌های زائد، ارائه پیشنهاد‌های مشخص برای تفویض اختیارات و همکاری مؤثر با کارگروه مقررات‌زدایی شد.

همچنین مقرر شد هر ۴۵ روز یک‌بار گزارش اقدامات انجام شده در هر حوزه به تفکیک ارائه شود تا در صورت اقتضا و حسب مورد لغو و یا اصلاح به وسیله مقامات صلاحیت‌دار از قبیل: هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، وزیر، معاون مربوطه و … اقدام شود.