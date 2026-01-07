مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: استان اردبیل به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت کشور برای ایجاد مرکز پرورش جلبک اسپرولینا انتخاب شده و از ظرفیت‌های اقلیمی، نیروی انسانی و زیرساختی مناسبی در این زمینه برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد اله‌بخش در نشست ستاد توسعه شیلات استان اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه استان در این حوزه اظهار کرد: استان اردبیل به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت کشور برای ایجاد مرکز پرورش جلبک اسپرولینا انتخاب شده و از ظرفیت‌های اقلیمی، نیروی انسانی و زیرساختی مناسبی در این زمینه برخوردار است. پرورش جلبک به‌ویژه در مقیاس‌های مشاغل خرد می‌تواند به‌عنوان یک فعالیت زودبازده و دانش‌بنیان، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.

وی افزود: این طرح می‌تواند با حمایت دستگاه‌های متولی، زمینه توانمندسازی اقشار مختلف به‌ویژه مددجویان نهاد‌های حمایتی را فراهم کند. بر اساس برآوردها، با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون تومانی، درآمد ماهانه تولید جلبک به‌طور میانگین حدود ۲۵ میلیون تومان است که نشان‌دهنده جذابیت اقتصادی این فعالیت می‌باشد.

رحیم رضایی، مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اردبیل نیز ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری‌ها و اقدامات اداره‌کل شیلات استان گفت: پرورش جلبک یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه اشتغال در استان است و می‌تواند به‌عنوان یکی از محور‌های جدید سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. لازم است دستگاه‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌صورت جدی پای کار بیایند تا این طرح به‌صورت هدفمند اجرا شود.

وی تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز برای ارائه تسهیلات در این بخش، از محل‌های مختلف قابل تأمین است و با هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و حمایتی می‌توان مسیر اجرای این طرح را هموار کرد.

گفتنی است در پایان این نشست، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ترویج آموزش‌های تخصصی و حمایت مالی هدفمند برای توسعه پرورش جلبک در استان اردبیل تأکید شد.