رئیس اورژانس آذربایجان غربی: در ماه آذر، بیش از ۸۵۰۰ نفر از مددجویان استان به واسطه خدمات فوریتهای پزشکی در شرایط جوی سخت بهرهمند شدند. این خدمات با استفاده از تجهیزات ویژهای مانند موتورلانس و اورژانس هوایی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اورژانس آذربایجان غربی، از انجام بیش از ۹۹۵۰ مأموریت خدمات فوریتهای پزشکی در آذرماه امسال خبر داد و تأکید کرد که این خدمات باوجود شرایط جوی سخت و افزایش تعداد حوادث، با بالاترین کیفیت به شهروندان ارائه شده است.
فرزین رضازاده افزود: در این مدت، ۸۵۸۳ مددجو از خدمات اورژانس بهرهمند شدهاند. از این تعداد، ۲۰۳۹ نفر به دلیل حوادث ترافیکی و ۶۵۴۴ نفر به دلیل حوادث غیرترافیکی و بیماریها به اورژانس مراجعه کردند.
وی افزود: این آمار نشاندهنده نیاز مبرم به خدمات پزشکی در شرایط بحرانی است.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی در ادامه گفت: ۵۳۹۹ نفر از مددجویان پس از دریافت خدمات اولیه در محل به مراکز درمانی منتقل شدهاند، در حالی که ۹۵۲ نفر با درمان در محل حادثه، از ادامه مسیر درمان بینیاز شدهاند.
وی همچنین به اجرای مأموریتهای ویژه اشاره کرد و گفت: برای سرعت بخشیدن به امدادرسانی، ۷۵۷ مأموریت با استفاده از موتورلانسها، دو مأموریت اورژانس هوایی و ۴۷ مأموریت با اتوبوسآمبولانس انجام شده است. این تجهیزات ویژه در مناطق صعبالعبور و در شرایط جوی سخت نقش مهمی در تسهیل خدمات فوریتی ایفا کردهاند.
رضازاده یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای ویژه مانند موتورلانس، اورژانس هوایی و اتوبوسآمبولانس این امکان را به ما میدهد که خدمات خود را با سرعت و دقت بیشتری ارائه دهیم و این روند به همین شکل در آینده ادامه خواهد داشت.