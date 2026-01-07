به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ جشنواره استانی «حلقه‌های صالحین» امروز با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار و طی آن ارکان برتر این مجموعه معرفی شدند.

این جشنواره بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده و با هدف تقویت انسجام، تعامل و ارتقای فعالیت‌های تشکیلاتی حلقه‌های صالحین شکل گرفت.

در این مراسم، از ۲۰۰ نفر از برترین اعضا و مسئولانی که در حوزه‌های مختلف نقش مؤثر و شایسته‌ای ایفا کرده‌اند تجلیل شد.

این افراد با پایبندی به اصول ایمان، اخلاص و عمل صالح، نقش بسزایی در تحکیم و گسترش ارکان حلقه‌های صالحین در سطح جامعه داشته‌اند.

همچنین اعلام شد از میان برگزیدگان این جشنواره، ۲۴ نفر به جشنواره ملی «حلقه‌های صالحین» راه خواهند یافت تا در سطح ملی مورد ارزیابی و معرفی قرار گیرند.