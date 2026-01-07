پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین دوسالانه بینالمللی کارتون و کاریکاتور تهران، فردا پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در رواق فرهنگستان هنر افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین دوسالانه بینالمللی کارتون و کاریکاتور تهران فردا پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمد خراسانی زاده معاون امور هنری شهرداری تهران، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، سید مسعود شجاعیطباطبایی دبیر دوسالانه و کوئینهو داور برزیلی این رویداد و دیگر اعضای شورای سیاستگذاری و اجرایی دوسالانه، پیشکسوتان کارتون و کاریکاتور و هنرمندان و هنردوستان، در رواق فرهنگستان هنر، واقع در خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، افتتاح میشود.
دوسالانه دوازدهم همزمان با تهران در شهرهای مشهد، رشت و تبریز افتتاح خواهد شد.
در این رویداد ۶۴۶ اثر از ۷۰ کشور در بخش کارتون موضوعی با عنوان عجله، بخش کارتون با عنوان آزاد، بخش کُمیک استریپ با عنوان آزاد، بخش کاریکاتور چهره با عنوانهای پرویز شاپور، کامبیز درمبخش، اردشیر محصص، غلامعلی لطیفی، جواد علیزاده به نمایش در میآید.
علاقهمندان میتوانند از ۲۰ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ از دوازدهمین دوسالانه بینالمللی کارتون و کاریکاتور تهران در موسسه فرهنگی هنری صبا بازدید به عمل آورند.