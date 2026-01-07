پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار مازندران گفت: بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی موظفاند حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق انرژیهای پاک تأمین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قاسمی طوسی در نشست با نماینده معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری که با هدف پیگیری مصوبه دولت در خصوص اجرای این طرح برگزار شد، با اشاره به تکلیف دولت در حوزه پدافند غیرعامل در تأمین انرژی گفت: بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع پاک و تجدیدپذیر تأمین کنند.
وی افزود: در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری موظف به ایجاد پنلهای خورشیدی در استانها شده است و سقف اجرای طرح پایلوت ماده ۵ قانون خدمات کشوری در استان مازندران ۳۰۰ کیلووات تعیین شده است.
معاون استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای واقعی استان در شرایط بحران گفت: تأمین تمام یا بخشی از برق مصرفی دستگاههای اجرایی باید از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و استفاده از انرژیهای پاک انجام شود تا تابآوری زیرساختهای حیاتی در شرایط اضطراری افزایش یابد.
قاسمی طوسی با اشاره به نقش انرژی خورشیدی در پدافند غیرعامل تصریح کرد: بازنگری در حوزه پدافند انرژی و تقویت مراکز دارای اولویت، بهویژه مراکز خدماترسان و حساس، نقش مؤثری در افزایش تابآوری اجتماعی و مدیریتی خواهد داشت.
وی افزود: ارتقای قابلیتهای مدیریتی در بحران نیازمند نگاه پدافندی است و انرژی خورشیدی بهعنوان یکی از ارکان راهبرد پدافند غیرعامل، جایگاه ویژهای در برنامههای مدیریت بحران دارد.
معاون استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح تاکنون در شش استان کشور به پایان رسیده و استان مازندران نیز در مسیر عملیاتیسازی و اجرای کامل این برنامه قرار دارد.