فیلم مستند «… با عزت» با موضوع زندگی، فعالیت‌ها و کارنامه هنری زنده‌یاد استاد عزت‌الله مقبلی، هنرمند فقید و از چهره‌های ماندگار دوبلاژ ایران، پس از یک سال پژوهش و تولید، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی ساخته شده و به‌زودی از قاب سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند که تولید آن حدود یک سال به طول انجامیده، تلاشی است برای بازخوانی مسیر حرفه‌ای و هنرمندانه عزت‌الله مقبلی؛ هنرمندی که با صدایی ماندگار، نقش‌آفرینی‌های شاخصی در عرصه دوبلاژ، رادیو، تئاتر، بازیگری و کارگردانی از خود به یادگار گذاشته است.

ابوالفضل توکلی، تهیه‌کننده و کارگردان این مستند، با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: عنوان «… با عزت» برگرفته از سبک زندگی و منش حرفه‌ای استاد مقبلی است؛ هنرمندی که یک عمر با وقار، تعهد و اصالت، در عرصه هنر فعالیت کرد.

به گفته وی، جرقه ساخت این مستند از مشاهده تصویری آرشیوی مربوط به سال ۱۳۶۷ و چند ماه پیش از درگذشت استاد مقبلی زده شد؛ تصویری که نشان‌دهنده انرژی، تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری این هنرمند در شادی‌بخشی به مردم، حتی در سال‌های پایانی عمر بود.

تهیه کننده و کارگردان این مستند افزود: در فرآیند ساخت فیلم، با خانواده استاد مقبلی، از جمله نوه ایشان، دریا مقبلی، و فرزندش پیمان مقبلی، ارتباط گرفته شد و با وجود دشواری دسترسی به برخی اسناد، تلاش شد با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی کمیاب، مصاحبه‌ها و نمونه آثار، تصویری جامع و مستند از ابعاد مختلف زندگی و هنر این هنرمند ارائه شود.

در این مستند، به نقش‌آفرینی‌های ماندگار استاد مقبلی در دوبله شخصیت‌هایی، چون «الیور هاردی» و «لویی دوفونس» پرداخته شده است؛ شخصیت‌هایی که به باور بسیاری از اهالی دوبله، صدای فارسی آنها با هنر و خلاقیت عزت‌الله مقبلی برای همیشه در ذهن مخاطبان ثبت شده است.

همچنین توانمندی او در تیپ‌سازی صوتی ، اجرای نقش‌های رادیویی، حضور در برنامه‌های طنز و فعالیت‌های کارگردانی از دیگر بخش‌های مورد توجه فیلم است.

توکلی با اشاره به مدت‌زمان مستند گفت: این فیلم در ۵۷ دقیقه ساخته شده و به دلیل محدودیت زمانی، تنها گزیده‌ای از آثار و فعالیت‌های گسترده استاد مقبلی در آن گنجانده شده است، اما هدف اصلی، ایجاد آشنایی نسل جوان با چهره‌های تأثیرگذار تاریخ دوبلاژ و هنر ایران بوده است.

فیلم مستند «… با عزت» قرار است به‌زودی از شبکه‌های سیما پخش شود و زمان دقیق پخش آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

