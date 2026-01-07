پخش زنده
امروز: -
مجری طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب - تنگ فنی - شازند از تکمیل عملیات اجرایی این طرح و آغاز انتقال نفت خام به پالایشگاه شازند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «شهداد فروتن» با تشریح کامل روند اجرای طرح خط لوله سبزآب - تنگ فنی - شازند گفت: عملیات اجرایی این طرح و آغاز انتقال نفت خام ترش به پالایشگاه شازند بهصورت کامل و با هدف کاهش خامفروشی و افزایش ظرفیت انتقال فرآورده انجام و اکنون عملیاتی شده است، همچنین ادامه فعالیتهای این طرح بهمنظور تکمیل و نصب پمپهای اصلی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در سال ۱۳۸۹ به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ابلاغ شده است، افزود: بهدلیل مشکلات تأمین مالی، آغاز طرح تا سال ۱۳۹۴ به تعویق افتاد و از آن سال فعالیتهای اجرایی در قالب قرارداد «EPC» به مشارکت شرکتهای نصر میثاق اهواز، ناردیس طرحهای انرژی و مهندسان مشاور ستیران واگذار شد.
انتقال نفت خام از میدانهای دزفول شمالی به پالایشگاه اراک
مجری طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب - تنگ فنی - شازند هدف اصلی این خط لوله ۳۴۱ کیلومتری را انتقال نفت خام از میدانهای دزفول شمالی به پالایشگاههای کرمانشاه و اراک دانست و ادامه داد: با توجه به سیاستهای جدید، امکان تغییر مسیر و ارسال نفت به مقاصدی مانند تهران یا تبریز نیز وجود دارد.
فروتن درباره ظرفیت انتقال خط لوله سبزاب - تنگ فنی - شازند گفت: بخش ۱۰۲ کیلومتری خط ۳۰ اینچ از سبزآب تا تنگ فنی، ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز را دارد، همچنین از تنگ فنی تا تلمبهخانه شازند نیز خط ۲۶ اینچ به طول ۲۳۹ کیلومتر اجرا شده که ظرفیت انتقال ۳۰۰ هزار بشکه در روز را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه در مسیر خط لوله سبزآب - تنگ فنی - شازند ۶ تلمبهخانه شامل سبزآب، تنگ فنی، آسار، پلبابا، رازان و شازند احداث شده است که شازند فعلاً بهعنوان پایانه عمل میکند، تصریح کرد: همچنین ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو به همراه ۲۰۶ دکل و چهار پست برق ساخته شده و مخزن تعادلی در تلمبهخانههای رازان و سبزآب با ظرفیتهای مختلف در حال احداث است.
عملیاتی شدن بخش دوم خط لوله سبزآب - شازند
مجری طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب - تنگ فنی - شازند با اشاره به عملیاتی شدن خط لوله ۳۰ اینچ با طول ۱۰۲ کیلومتر در شهریور امسال اظهار کرد: این بخش از خط لوله از سبزآب تا تنگ فنی با ظرفیت ۴۵۰ هزار بشکه در آیینی با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و محسن پاکنژاد، وزیر نفت در تاریخ هفتم شهریور امسال بهصورت رسمی راهاندازی شد. وزیر نفت وعده داده بود بخش دوم خط لوله یعنی بخش تنگ فنی تا شازند نیز تا پایان آذر امسال عملیاتی شود و خوشبختانه با تلاش همکاران، این وعده محقق شد و هماکنون فرآیند انتقال نفت به شازند انجام میشود و نفت بدون هیچگونه مشکلی در مخازن پالایشگاه شازند دریافت شده است.
فروتن با تأکید بر اینکه این پروژه یکی از نمونههای موفق داخلیسازی است، بیان کرد: بهدلیل انتقال نفت خام ترش، لولهها باید از جنس نیس (NACE) با مقاومت بالا در برابر خوردگی ساخته میشدند. این نخستین بار است که چنین لولههایی در ایران تولید شده و میتوانیم با اطمینان بگوییم ۱۰۰ درصد خط لوله تولید داخل است.
وی درباره هزینههای این طرح گفت: سرمایهگذاری کل پروژه ۱۱ همت است و تاکنون حدود ۹ همت در این پروژه هزینه شده که ۴.۶ همت در بخش ریالی و ۹۴ میلیون یورو نیز در بخش ارزی بوده است، همچنین تمام مراحل طبق ضوابط اچاسئی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شد و خوشبختانه هیچ حادثه جانی یا خسارت جدی نداشتیم.
کل مسیر آماده بهرهبرداری است
مجری طرح سبزآب - شازند با تأکید بر اینکه هماکنون کل مسیر آماده بهرهبرداری است و فرآیند انتقال از طریق این آغاز شده، اظهار کرد: ظرفیت برداشت بسته به نیاز پالایشگاهها متغیر است، اما هماکنون این خط قابل بهرهبرداری است و در صورت تکمیل و نصب پمپهای اصلی این پروژه، خط لوله با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی و با حداکثر ظرفیت در مدار انتقال فرآوردههای نفتی قرار دارد.
فروتن با تشریح جزئیات تستهای فنی این پروژه گفت: پس از نصب لولهها و انجام جوشکاری، برای اطمینان از سلامت اتصالات و ظرفیت انتقال، تست هیدرواستاتیک انجام میشود. در این فرآیند، خط لوله با قطعات مختلف با آب پر میشود و آب مورد استفاده باید ویژگیهای مشخصی داشته باشد. پس از پایان تست نیز لولهها باید صددرصد خشک شوند.
وی با بیان اینکه برای انجام تست هیدرواستاتیک، حدود ۴۶ هزار مترمکعب آب در بخش سبزآب - تنگ فنی و ۱۱۶ هزار مترمکعب در بخش تنگ فنی - شازند مصرف شد، یعنی درمجموع حدود ۱۶۳ هزار مترمکعب آب برای تست خط لوله استفاده شده است که این آب از طریق رودخانههای محلی و چاهها تأمین شد، گفت: تلاش ما این بود که آب هر بخش را به بخش بعدی منتقل کنیم تا مصرف آب جدید به حداقل برسد، اما بهدلیل پستی و بلندیهای شدید مسیر، انتقال آب بین بخشها همیشه ممکن نبود. در مسیرهای کوهستانی، برای انتقال آب به نقاط مرتفع به پمپهای بسیار قوی نیاز بود و در برخی موارد مجبور میشدیم آب را تخلیه و دوباره در تلمبهخانهها تصفیه کنیم.
مجری طرح سبزآب - شازند با اشاره به دشواریهای اجرای پروژه تصریح کرد: مسیر احداث خط لوله سبزآب - تنگ فنی - شازند بسیار سخت و کوهستانی بود و فقط در بخش سبزاب - تنگ فنی حدود ۶۰ تقاطع با جادهها و رودخانهها داشتیم و در بخش تنگ فنی - شازند نیز ۴۵ تقاطع داشتیم، از سوی دیگر تحصیل اراضی در مسیر پروژه بسیار سخت و زمانبر بود و با چالشهای بسیاری در این زمینه همراه بودیم، اما خوشبختانه با تلاش شبانهروزی همکاران در بخشهای مختلف توانستیم این طرح مهم را با هدف تسهیل عملیات انتقال نفت خام کشور به سرانجام برسانیم.