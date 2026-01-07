جشن بندگی دختران در عقدا
مراسم جشن تکلیف، جشن عبادت و بندگی دانش آموزان دختر کلاس سومی بخش عقدا در محل خیمهام البنین این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مسابقه و سرگرمی، اجرای سرود، اجرای برنامه طنز، اهدای جوایز به دانش آموزان مکلّف و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از برنامههای این جشن شاد و معنوی بود.
در پایان دانش آموزان و مادران آنها با غذای نذری و تبرکی خیمهام البنین پذیرایی شدند.