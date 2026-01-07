پخش زنده
امروز: -
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، کارخانه آلومینا جاجرم مبلغ یک میلیارد تومان به منظور خرید تجهیزات پزشکی و حمایت از بیماران به حساب دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی واریز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این کمک مالی در شرایطی صورت گرفته که طی سال جاری، تنها حمایت صورتگرفته از سوی صنایع بزرگ استان برای ارتقای زیرساختهای بهداشتی و درمانی و حمایت از بیماران، همین اقدام ارزشمند کارخانه آلومینا جاجرم بوده است.