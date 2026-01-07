به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی در تشریح موارد مطرح شده در نشست غیرعلنی امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز نشست مشترکی به ریاست رییس مجلس و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان حوزه‌های مختلف در دولت و سایر بخش‌های مربوطه در کشور در صحن مجلس برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست پیرامون دغدغه‌هایی که مردم نسبت به بسته سیاستی اخیر در بازار داشتند به صورت مفصل بحث و گفت‌و‌گو شد و تاکید مجلس بر این بود که نباید اجرای یک سیاست موجب به هم ریختگی قیمت‌ها شود یعنی الزامات سیاستی که توسط دولت اجرا شده است حتما باید لحاظ شود تا ما شاهد یک نظارت جدی بر بازار و تلاش برای تامین کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز مردم باشیم.

وی تصریح کرد: سایر مباحثی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت حفظ قدرت خرید خانوار‌ها بود یعنی آنچه که متاثر از این سیاست و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در قالب کالابرگ خانوار شارژ شده است نباید عدد ثابتی باشد و همواره متناسب با بازار و ارز ترجیحی، عدد کالابرگ با هدف تامین قدرت خرید خانوار افزایش پیدا خواهد کرد.

گودرزی بیان کرد: جلوگیری از نوسانات نرخ ارز از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد یعنی با اجرای این سیاست‌ها شرکت‌های دولتی، ارز‌های حاصل از صادرات خود را حتماً وارد بازار می‌کنند که به ایجاد یک ثبات در بازار ارز کمک کرده و عرضه و تقاضا را تنظیم خواهد کرد.

وی از تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به عنوان دیگر موضوع مطرح شده در این نشست یاد کرد و افزود: تاکید مجلس بر این است که سیاست را باید خوب اجرا کرد و همه الزامات آن پیش‌بینی شود و نباید برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان و واردکنندگان اشکال و ایرادی ایجاد شود در همین راستا با بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و اعتبارات لازم و خطوط اعتباری تعریف شده است و با پشتیبانی که از تولیدکنندگان و واردکنندگان خواهند داشت این تزلزل قیمت‌ها را کنترل خواهند کرد و همه ما نیز موظف هستیم کمک کنیم تا دولت محترم در جهت اداره امور کشور و تسهیل در امر زندگی مردم موفق باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: تلاش مجلس بر این است که جامعه به ثبات برسد و بتوانیم شاهد حذف رانت، از بین رفتن فساد و ثبات بازار ارز باشیم یعنی صادرکنندگان متاثر از این سیاست‌ها انگیزه بالاتری برای عرضه ارز خود در بازار داشته باشند که در پی آن شاهد یک عرضه و تقاضای منطقی باشیم و در مجموع تصمیم مجلس و دولت بر این شد تا سایر الزامات استخراج و رعایت شود که بتوانیم شاهد افزایش رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.

وی افزود: مردم عزیز ما مطمئن باشند تمام تلاش دولت، مجلس و همه بخش‌های کشور بر این است که در جهت تامین رضایت مردم و حل مسائل آنها مخصوصاً توجه به موضوع مهم معیشت کوتاه نیامده و همه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و خانوار‌ها باشد و خودبه‌خود این تصمیمات تاثیر خود را بر بازار ارز خواهد گذاشت.

گودرزی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی موظف هستند بعد از این ارز خود را در بازار عرضه کنند و صادرکنندگان هم انگیزه بالاتری برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود دارند به جهت اینکه نرخ ارز منطقی خواهد بود ضمن اینکه ما رفع تعهدات ارزی داریم که تاکنون در تالار‌های تعریف شده ارائه نمی‌شد و بخش بسیار کوچکی به نام فرار سرمایه وجود داشته که بسیار نادر است یعنی این بستری خواهد بود برای اینکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در بازار عرضه کنند که خود به خود موجب ثبات خواهد شد.

وی یادآور شد: به هر حال باید بپذیریم هر تصمیمی به زمان نیاز دارد تا به مرحله ثبات برسد کمااینکه یک عمل جراحی هم که انجام می‌شود تب و لرزی به همراه دارد، اما بدن به حالت استقرار و استدلال خواهد رسید بنابراین مردم عزیز مطمئن باشند که مجلس در کنار دولت و سایر ارکان نظام تلاش می‌کند که مردم کمترین آسیب را ببینند و آنها نیز همچون همیشه با آگاهی، هوشمندی، درایت، دشمن‌شناسی و شناخت میدان و عرصه، تلاش خواهند کرد که هم دشمنان این مرز و بوم مایوس شوند و هم آینده‌ای روشن برای کشور عزیزمان رقم بخورد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در پاسخ به واکنش احتمالی مجلس در خصوص عدم تحقق وعده دولت برای کاهش تورم در فروردین ماه سال آینده، گفت: این مهم در صورتی که همه الزاماتی که مطرح کردیم، رعایت شود و تشدید در نظارت بر بازار انجام شود، محقق می‌شود چرا که قیمت کالا‌های اساسی باید متاثر از انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تغییر کند ضمن‌اینکه بسیاری از کالا‌ها اصلاً ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند بنابراین افزایش قیمت آنها توجیهی ندارد و در اینجا باید دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و گروه‌های مردمی که می‌توانند پشتیبان خوبی برای دولت باشند، کمک کنند تا با نظارت عمومی مردم بتوان اجازه داده نشود که برخی افراد که احیانا قصد احتکار دارند با سوءاستفاده از این وضعیت به نفع خود اقدامی کنند که موجب نارضایتی مردم شود.

وی افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم با همدلی، انسجام ملی و همبستگی حتما از این شرایط عبور خواهیم کرد و بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: در این نشست مسئولان دولتی گزارش کاملی از وضعیت موجود و سیاست‌های اتخاذ شده، مقدماتی که موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده و الزاماتی که پس از اتخاذ این تصمیم باید رعایت شود و اهمیت همدلی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف و همراهی در جهت کاهش تاثیرات منفی احتمالی این تصمیم ارائه دادند بنابراین قطعا با انسجام، همدلی و همبستگی از این شرایط عبور خواهیم کرد.