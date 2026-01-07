پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرد این سازمان در مسیر هوشمندسازی بخش کشاورزی از هرگونه پیشنهاد همکاری بخش خصوصی استقبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل محمدی با تأکید بر لزوم به کارگیری روشهای نوین و فناورانه در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی، تصریح کرد: سازمان تات از هرگونه پیشنهاد همکاری شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی برای هوشمندسازی و ارتقاء سطح علمی بخش کشاورزی استقبال میکند.
وی با بیان اینکه آینده کشاورزی کشور بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین و ابزارهای هوشمند ممکن نیست، افزود: امروز حرکت ما به سمت هوشمندسازی و استفاده از دادهها و سامانههای هوشمند است و این مسیر میتواند هم بهرهوری را افزایش دهد و هم به کاهش هزینهها و مصرف بیرویه آب و نهادهها کمک کند.
رئیس تات خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با چالشهای متعددی همچون تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب و نیاز روزافزون به امنیت غذایی روبهرو است، استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی زنجیره تولید، تنها راهکار پایدار برای عبور از مشکلات به شمار میرود.
گل محمدی بر ضرورت همکاری مراکز علمی، تحقیقاتی و بخش خصوصی برای تحقق این هدف تأکید کرد و گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آماده است با تکیه بر ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود، مسیر هوشمندسازی را در تمام عرصههای تولید کشاورزی گسترش دهد.