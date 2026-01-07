پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک باغ ویلا و دستگیری یک نفر در این خصوص خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ وجیه اله عبدی گفت: مأموران انتظامی بخش خرمدشت با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینرغیر مجاز در باغ ویلای یکی از روستاهای این بخش مطلع شدند.
وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی مقام قضائی در بخش خرمدشت توانستند ۱۲ دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه متعلقات کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاههای کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.
سرهنگ عبدی خاطرنشان کرد: افرادی که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر میدهند با برخورد قاطع و قانونی روبهرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی میکند.