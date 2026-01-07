سی‌و‌پنجمین دوره مسابقه‌های قرآن کارکنان پایور و وظیفه نیرو‌های مسلح، ۱۱ تا ۱۳ بهمن سال جاری به میزبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، محمدرضا کشتگر؛ مسئول مرکز قرآن، عترت و نماز نیروی زمینی ارتش با اعلام این خبر گفت: سی و پنجمین دوره مسابقه‌های قرآن کارکنان پایور و وظیفه نیرو‌های مسلح، در رشته‌های حفظ ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و کل قرآن، مفاهیم در دو سطح یک (تا دیپلم) و دو (فوق‌دیپلم به بالا)، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل و اذان برگزار خواهد شد.

آقای کشتگر تصریح کرد: مرحله نهایی این رقابت‌ها با حضور نخبگان قرآنی از ارگان‌های پنج‌گانه نیرو‌های مسلح برگزار می‌شود و از برگزیدگان آن به عنوان قهرمانان قرآنی نیرو‌های مسلح تجلیل می‌شود.

وی افزود: اردو‌های آماده‌سازی نفرات شرکت‌کننده در این دوره در حال برگزاری است و به موازات این اقدامات تدارکاتی، در حال آمادسازی مکان برگزاری این دوره هستیم.

مسئول مرکز قرآن، عترت و نماز نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: روز گذشته نیز شورای عالی برگزاری مسابقه‌ها با حضور نمایندگان ارگان‌های پنج‌گانه نیرو‌های مسلح برگزار شد و تقسیم وظایف در آن صورت گرفت تا از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای برپایی هر چه بهتر این دوره استفاده شود.