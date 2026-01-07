پخش زنده
رئیس پلیس فتا گیلان از ارسال پیامکها و لینکهای جعلی با عنوان «واریز کالابرگ ۴ میلیونی» خبر داد و گفت: هدف این پیامکها سرقت از حسابهای بانکی شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر حسین نقیمهر گفت: همزمان با اعلام پرداخت کالابرگ، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موقعیت، با ارسال پیامک در شبکههای اجتماعی با عناوینی مانند «دریافت کالابرگ» و «استعلام کالابرگ»، قصد دارند از حسابهای بانکی شهروندان سرقت کنند.
وی افزود: این پیامها حاوی لینکها و برنامههای جعلی است که با ورود شهروندان، بدافزار روی تلفن همراه آنها نصب شده و اطلاعات مالی و بانکی شهروندان در معرض سرقت قرار میگیرد.
رئیس پلیس فتا گیلان به شهروندان توصیه کرد: اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را فقط از منابع رسمی و معتبر دریافت کرده و از بازنشر هرگونه اطلاعات نامعتبر خودداری کنند.
سرهنگ نقی مهر با تاکید بر اینکه مردم برای دریافت کالابرگ، هیچ نیازی به ورود یا نصب نرم افزار خاصی ندارند، از مردم خواست در صورت دریافت پیامهای مشکوک، از باز کردن لینکها خودداری کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر و گزارش موارد مشکوک به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کرده و یا با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.