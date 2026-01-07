پخش زنده
۹۸ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای تقویت زیستبوم نوآوری اصفهان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارگفت: در چارچوب جلسه امضای تفاهمنامه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عملکرد موفق مجموعههای فناورانه فعال در استان، ۹۸ میلیارد تومان تسهیلات به تصویب رسید که تا پایان هفته مرحله اجرا در میآید.
کوروش خسروی با بیان اینکه شکلگیری این بسته حمایتی حاصل همکاری چند نهاد اقتصادی مؤثر است، افزود: این اقدام با هدف تقویت شتابدهندهها، شرکتهای دانشبنیان و طرحهای زیرساختی در حوزه داده اجرا شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با هماهنگیهای میان استانداری و چند شرکت و بانک عامل، بستر لازم برای توسعه همکاریهای عمیقتر در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر فراهم شده که میتواند موجب رشد پایدار شرکتهای فناور استان شود.
خسروی با اشاره به برنامه ملی ایجاد قطبهای داده در کشور تاکید کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سه قطعه زمین برای احداث قطبهای داده ملی تعیین شده که یکی از این قطبها در فولادشهر اصفهان جانمایی شده است.
خسروی با اشاره به ظرفیت بالای مالی استان گفت:اصفهان با برخورداری از ۶۲ شرکت بورسی، در رتبه دوم کشور از نظر حجم فعالیتهای بورسی است و اکنون با مشارکت فعال بنگاههای اقتصادی، اجرای طرحهای بزرگ دیتا سنترها و GPU فارمها در استان در آستانه بهرهبرداری است.
وی همچنین از اجرای یک طرح نوآورانه در حوزه انرژی خبر داد و افزود: در بخش نیروگاههای خورشیدی هم طرحهایی در دست اجراست و هدف نهایی آن است که استان اصفهان بهعنوان یک الگوی ملی در توسعه اقتصاد دیجیتال، زیرساختهای هوشمند و سرمایهگذاری نوآورانه معرفی شود.