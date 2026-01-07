پخش زنده
مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری از شناسایی پودر زعفران بدون نشان استاندارد و مشکوک به جعل نشان استاندارد در بازار این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همت زاده افزود: پیرو گشتهای مشترک و بازرسیهای انجام شده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد استان و همراهی سایر ادارات و نهادها شامل اداره کل صمت، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و اتاق اصناف از سطح بازار این استان، فراورده پودر زعفران با نامهای تجاری"قائنات"، "زرد طلایی" و "زرین خراسان" شناسایی شد که فاقد کد ده رقمی استاندارد و یا مشکوک به جعل نشان استاندارد بودند.
وی افزود: این گشتهای مشترک در راستای اجرای مصوبات کمیسیونهای تخصصی استاندارد صورت پذیرفت و در بازرسیهای انجام شده محصولات مذکور شناسایی شد که هیچگونه تاییدیه رسمی از سوی سازمان ملی استاندارد ندارند و احتمال تقلب در فرآیند تولید آنها وجود دارد.
وی گفت: اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری با هدف حفظ سلامت و ایمنی مصرفکنندگان و جلوگیری از عرضه محصولات بدون کیفیت به بازار، اقدامات لازم را جهت جمعآوری و جلوگیری از توزیع این محصولات در بازار انجام داده است.
مدیر کل استاندارد استان افزود: کد ده رقمی که بر روی بستهبندی محصولات استاندارد قرار دارد، از جمله ابزارهای مهم برای شناسایی اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد محصول است و مصرفکنندگان با استفاده از آن میتوانند از صحت و کیفیت محصول مطمئن شوند. در حالی که برخی از این محصولات که بدون این کد بوده و یا نشان استاندارد آنها مشکوک به جعل است، خطرات بالقوهای برای سلامت مصرفکنندگان ایجاد میکند و هم استانیهای عزیز میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی مندرج در زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت استاندارد کالاها اطمینان حاصل کنند.
همت زاده تاکید کرد: اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری از شهروندان محترم درخواست میکند که در هنگام خرید پودر زعفران و سایر محصولات غذایی، حتماً به وجود نشان استاندارد معتبر و کد ده رقمی ذیل نشان استاندارد توجه نمایند. این اداره همچنین از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه محصول مشکوک یا فاقد استاندارد، موضوع را از طریق شمارههای تماس این اداره یا سامانههای اطلاعرسانی گزارش دهند.
همت زاده در ادامه یادآور شد: این اداره کل بازرسیهای خود را از سطح بازار گسترش داده و بهطور مستمر به بررسی وضعیت محصولات مختلف خواهد پرداخت تا از ورود محصولات تقلبی به بازار جلوگیری کند.