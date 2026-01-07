به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در این رقابت‌ها ۱۳۹ بوکسور در قالب ۳۲ تیم به رقابت پرداختند و در پایان، تیم استان کرمانشاه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم استان تهران در جایگاه نایب‌قهرمانی ایستاد و تیم آذربایجان غربی هم عنوان سوم را به دست آورد.

پرویزیان، مومنی و حسینی از استان اصفهان ورزشکاران نشان آور در این دوره از مسابقات بودند.

عرفان پرویزیان از در وزن ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شد، یاسر مومنی در وزن ۸۰ کیلوگرم و سید امیرحسین حسینی هم در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم نشان برنز را بر گردن آویختند.

این رقابت‌ها به میزبانی فدراسیون بوکس از پنجم دی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی، سالن بوکس شهید ابراهیم همت به مدت چهار روز با هدف انتخاب ملی‌پوشان و آماده‌سازی تیم ملی برای رویداد‌های مهم پیش‌رو برگزار شد.