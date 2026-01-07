معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور به‌منظور مدیریت بحران‌های انرژی و آب، سامانه‌ای برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی ناترازی در این حوزه‌ها طراحی و ایجاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما ، این سامانه با ایفای نقش پشتیبان تصمیم‌گیری در بخش‌های تولید، توزیع و حوزه‌های مرتبط، ناترازی‌های موقت یا ماندگار در سمت عرضه و تقاضا را در بازه‌های قبل و بعد از وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان و همچنین وقایع انسان‌ساخت، مورد بررسی قرار می‌دهد. هسته طراحی‌شده با رویکرد مدل‌سازی در فضای احتمالی، سناریو‌های متعدد ممکن و محتمل را در سطوح مختلف بحرانی، با اتکا به داده‌های شبکه یا مدل‌های موجود، طراحی و ایجاد می‌کند.

بر اساس این فراخوان، سامانه مورد نظر با شبیه‌سازی عوامل ناترازی در سمت عرضه یا تقاضا، قابلیت پیش‌بینی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری را در موقعیت‌های مختلف فراهم می‌کند. اتخاذ این رویکرد امکان بررسی دقیق سناریو‌های احتمالی و ارزیابی میزان تأثیرگذاری آنها بر شاخص‌های مهم و حیاتی نظیر پایداری، تاب‌آوری و ایمنی را پیش از وقوع بحران فراهم می‌کند.

در ادامه این فراخوان تأکید شده است که با استفاده از نتایج این سامانه، امکان افزایش سطح آمادگی از طریق تأمین تجهیزات مناسب، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه‌ای و اقدامات پیشگیرانه مشابه فراهم شده و ریسک مدیریت بحران یا غافلگیری در بازه پس از وقوع بحران کاهش می‌یابد. با توجه به تعدد مدل‌های موجود و قابل توسعه، لازم است این سامانه قابلیت مدل‌سازی و یا بهره‌گیری از داده‌های مرتبط با موجودیت‌ها و عوامل محیطی و محلی را به‌صورت ذخیره‌شده یا برخط ارائه دهد.

همچنین مدل‌ها و خروجی‌های این سامانه باید قابلیت استفاده و به‌کارگیری در سایر سامانه‌های مرتبط با شبکه طراحی‌شده را دارا باشند. خروجی نرم‌افزاری این ساختار به‌عنوان یک زیرسامانه و یکی از ارکان پلتفرم مدیریت بحران کشور شناخته می‌شود و لازم است امکان تعامل و هم‌افزایی با سایر اجزای این پلتفرم را داشته باشد.

در ارزیابی پیشنهاد‌های ارسالی، کیفیت فنی و توانمندی‌های پیشنهاددهندگان در کنار قیمت پیشنهادی، از معیار‌های اصلی بررسی خواهد بود. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد‌ها برای این فراخوان ۲۷ دی‌ اعلام شده است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی ریاست‌جمهوری نسبت به ثبت طرح خود اقدام کنند.