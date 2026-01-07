مدیر آموزش و پرورش گرمسار روند اجرای طرح توسعه عدالت آموزشی و تقویت ساختار‌های فیزیکی و فضا‌های آموزشی این شهرستان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید عربی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گرمسار گفت : در قالب طرح توسعه عدالت آموزشی ۹ پروژه در حال اجراست که در دهه فجر دو طرح مدرسه سازی شهر گرمسار به بهره برداری می‌رسد.

عربی افزود : مدرسه ۱۲ کلاسه شیخ مفید و همچنین آموزشگاه ۱۲ کلاسه منطقه نوده گرمسار با اعتباری حدود ۶۵۰ میلیارد ریال برای استفاده دانش آموزان با کمک دولت و خیرین مدرسه به بهره برداری می‌رسد.

عربی از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه استخر دانش آموزی گرمسار خبر داد و افزود: استخر دانش آموزی پوریای ولی نیز تا شش ماه آینده با حمایت دولت و خیران به بهره برداری می‌رسد.