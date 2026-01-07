به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی فردا پنجشنبه ۱۸ دی در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۵ در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد. اجرای گروه سرود شهید مدافع حرم علی آقاعبداللهی، سخنرانی و مداحی از برنامه‌های جنبی مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی خواهد بود. علی آقا عبداللهی ۲۳ دی ۱۳۹۴ در منطقه خالدیه خان طومان سوریه شهید و پیکرش ۷ آذر ۱۴۰۲ تفحص و به میهن بازگشت.