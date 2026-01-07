به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلیل رمضانی گفت: نهاده‌های توزیع‌شده شامل سبوس، جو، ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای، سویا، کاه و کلش و انواع کنسانتره بوده است که نقش مهمی در پایداری واحد‌های دامداری استان دارد.

وی افزود: در این بازه زمانی ۲۱ هزار و ۶۹۷ تن انواع نهاده‌های کشاورزی از جمله کود‌های شیمیایی و همچنین ۶۹ تن کود‌های آلی و زیستی در بین بهره‌برداران توزیع شد که این اقدام در راستای افزایش تولید، بهره‌وری و تامین امنیت غذایی انجام گرفت.

رمضانی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۲۸۰ تن انواع بذر به منظور حمایت از کشاورزان و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و مناسب در بین زارعان استان توزیع شده است.

سطح اراضی کشاورزی خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار است و حدود ۸۲ هزار بهره‌بردار در این بخش فعالیت می‌کنند. همچنین ۴۴ درصد جمعیت یک میلیون نفری استان در مناطق روستایی سکونت دارند.

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: در کنار توزیع نهاده‌ها، پنج هزار و ۹۸۲ تن شیر نیز در این مدت از دامداران استان جمع‌آوری شد و ۱۹ هزار و ۹۶۶ لیتر سوخت گازوئیل و نفت‌گاز در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت.

وی یادآور شد: شبکه شرکت‌های تعاونی روستایی استان با بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو، وظیفه تامین نهاده‌ها، توزیع کود، سم، بذر و سوخت و همچنین اجرای خرید‌های تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی را برعهده دارد.

خراسان شمالی با دارا بودن بیش از ۲ میلیون راس دام سبک و حدود ۸۰ هزار راس دام سنگین قطب دامپروری کشور است و معیشت بسیاری از مردم به این بخش گره خورده است، اما این صنعت این روز‌ها گرفتار خشکسالی و کاهش بارندگی شده است.