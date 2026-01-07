پخش زنده
از ابتدای امسال ۴۰۳ گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور کششی در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل استاندارد استان افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، آسانسورهای نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و این موضوع به شهرداریهای استان برای رعایت موضوع در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است.
همت زاده افزود: تاییدیههای آسانسور دارای اعتبار یکساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکتهای مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه توسط شرکتهای تاییدصلاحیت شده، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکان و مدیران ساختمانهای دارای آسانسور خواهد بود.
مدیر کل استاندارد استان افزود: عقد قرارداد نصب و راه اندازی و همچنین سرویس و نگهداری آسانسور فقط با شرکتهای معتبر و دارنده پروانه طراحی مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا شرکتهای دارای پروانه کسب از اتحادیه آسانسور و پله برقی کشور مجاز است.