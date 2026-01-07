پخش زنده
معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن بر لزوم ارائه دیدگاههای مدیران استانی برای اصلاح دستورالعملهای ابلاغی تأکید کرد و گفت تجربیات موفق پروژههای استانی در دوره آموزشی مذاکره قراردادهای عمرانی به اشتراک گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا صادقیانفر، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در قراردادهای ساختمانی و عمرانی، بر تأثیر ارائه نقطهنظرات مدیران استانی بر اصلاح دستورالعملهای ابلاغی تأکید کرد.
وی افزود: هرچند نظرات استانها در فرآیند تدوین دستورالعملها مدنظر بوده، اما مدیران باید دیدگاههای خود را برای اصلاحات احتمالی مطرح کنند.
صادقیانفر استفاده از مشاوران ناظر و مدیران طرح را برای ارتقای کیفیت پروژهها ضروری دانست و نقش آنها را در نظارت بر اجرای کیفی برجسته خواند.
وی همچنین بر ضرورت ارائه گزارشهای نظارتی دقیق از پروژهها تأکید کرد.
این دوره آموزشی طی دو روز در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار میشود.